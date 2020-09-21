صور .. الصحة: الكشف الطبى على 12 ألف مواطن سودانى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبى على 12 ألفا و 654 مواطنًا سودانيًا من خلال بعثة الفريق الطبى المصرى إلى دولة السودان، والتى وصلت يوم العاشر من شهر سبتمبر الحالى لتقديم كل الخدمات الطبية والدعم الكامل لمتضررى السيول والفيضانات بدولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، اليوم الإثنين، أن البعثة الطبية برئاسة الدكتورعمرو سليمان وإشراف الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، وتضم البعثة أطباء فى مختلف التخصصات، ومسعفين، بالإضافة إلى مهندسين زراعيين من قطاع الطب الوقائى التابع لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه تم توزيع البعثة للعمل فى عدد من المستشفيات شملت السروراب، وجبيل الطينة، وقررى، والشقيلاب، والتريس، بالإضافة إلى مخيم الخور، وجمعية الطيب.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بمد فترة عمل البعثة الطبية المصرية لأسبوع عمل آخر، بناء على طلب الجانب السودانى، حيث تستمر فى عملها بدولة السودان حتى يوم 26 من شهر سبتمبر الحالى، وذلك نظرًا لإقبال المواطنين السودانيين على أماكن تواجد البعثة الطبية المصرية، لافتًا إلى أنه تم إلحاق ٤ أطباء فى تخصص الرمد بالبعثة الطبية المصرية، لندرة ذلك التخصص بالدولة الشقيقة، مضيفًا أنه تم استقبال 1384 مواطنًا سودانيًا فى اليوم الأول بعد مد فترة بقاء واستمرار عمل البعثة الطبية.

ولفت مجاهد إلى أن البعثة المصرية تضم أيضًا 5 مهندسين زراعيين من قطاع الطب الوقائى، حيث تم إرسال رشاشات وأجهزة ضباب ليتم استخدامها بالتعاون مع الجانب السودانى لعمل مسح لأكثر الأماكن المعرضة لانتشار الأوبئة، حيث يتم التواصل مع القيادات فى الولاية أو الاتحادية على مدار أيام تواجد البعثة، لإمدادهم بالمبيدات اللازمة لرش أكبر مساحة من الأراضى السودانية للتصدى لأى وباء قادم محتمل.

وذكر أن المهندسين الزراعيين قاموا برش 25 منطقة سودانية بالمبيدات ضد الملاريا والباعوض، وشملت الشقيلاب، والقصيرة، ومعشرة غرب، ومعسكر وادى رملى، ومحلية بحرة الخرطوم، والدكينة، والدبك، والخور شمال وجنوب، وجبل أولياء العالى، والجيلى، والتمانيات، والشيخ الطيب، والسروراب وسط، والكواهلة، وأم عوينة، وبركة القناطر، والأولى غرب، والشاطى، والنيل، والمترات، والعاشرة، وصالحة، والأولى شرق، ومتران، والمقداب.

جدير بالذكر أنه تم فتح جسر جوى بين دولتى مصر والسودان، خلال شهر أغسطس الماضى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية، حيث تم إرسال 5 طائرات إلى دولة السودان محملة بـ 22 طنًا و325 كجم من الألبان والأدوية الأساسى للأطفال وأدوية الطوارىء، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضررى السيول التى اجتاحت دولة السودان فى الآونة الأخيرة، وسيستمر إرسال أى احتياجات للدولة الشقيقة لدعم المنظومة الصحية.