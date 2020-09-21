صور.. تسهيلات وتيسيرات داخل مجمع مرور الجزيرة

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الامنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وحرصا من مديرية أمن القاهرة على تقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت.

كما يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف الجندى مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص مرور القاهرة، والذى سيساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء باحداث التقنيات مما يؤدى إلى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق اهداف الوزارة.

ومن ضمن هذه الوحدات مجمع تراخيص الجزيرة برئاسة المقدم أحمد فج النور، وتشمل 16 شباكا تعمل بنظام الترقيم الآلى لتقديم خدمات الجماهيرية للمواطنين.

كما تم تخصص شباك لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة، كما يوجد داخل الوحدة نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، ويشمل المجمع وحدة تراخيص مرور الأجانب والجزيرة برئاسة الرائد إسلام سيف النصر.

ويخدم المجمع سكان مناطق بولاق أبو العلا والزمالك روض الفرج، ويتم من خلاله تطبيق منظومة الملصق الإلكترونى، ومنظومة التحصيل الإلكترونى التابعة للبريد المصرى داخل المجمع على مدار اليوم.

ويتابع العميد خالد شوقى، مساعد مدير مرور القاهرة لشؤون التراخيص عملية تسهيل إجراءات المواطنين، ومراجعة كل الإجراءات والاشترطات الوقائية على كل الوحدات.

وبالنسبة لشروط حصول الأجانب المقيمين بالقاهرة على رخصة القيادة من خلال مجمع تراخيص مرور الجزيرة بإشراف المقدم أحمد فج النور رئيس المجمع فهى على النحو الآتى:

Advertisements

- يشترط على الأجانب المقيم بمصر وجود إقامة سارى مع جواز سفر سارى لمدة عام على الأقل.

- موافقة الجهات الأمنية.

- اجتياز المتقدم اختبارات اللياقة الطبية وفصلة الدم.

- اجتياز اختبارات النظرية والعملية.

- ألا يقل السن عن 18 عاما.

- دفع الرسوم المقررة بعد اجتياز الاختبارات.