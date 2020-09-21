السفيرة نبيلة مكرم للشباب: إذا قررتوا الاستمرار في الخارج ماتنسوش مصر

فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج".. بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وزارة الهجرة تنظم زيارة لوفد شبابى من الدارسين بالخارج إلى القرية الذكية

وزيرة الهجرة: الدارسين بالخارج عقول تبدأ خطواتها فكان لابد ان تتعرف على كافة جهود الدولة والتحول الرقمي في مصر

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تدريب ١١٠ ألف متدرب بتكلفة اجمالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه خلال 2020

الدكتور/ عمرو طلعت للشباب: أنتم تمثلون شباب مصر الواعد الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل

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فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على جهود الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك القرية الذكية وما تتضمنه من شركات.

التفاصيل عبر موقعنا:

http://www.emigration.gov.eg/.../Pages/newsdetails.aspx...