المصرية لمنظار عنق الرحم: 80% من السيدات عرضة للإصابة بالسرطان

قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ورائد جراحة الأورام النسائية إن سرطان عنق الرحم يعد من أشرس السرطانات التى تصيب السيدات ويحتل هذا النوع من الأورام الخبيثة الترتيب الـ 11 على مستوى العالم والرابع بين السيدات في السرطانات الأكثر انتشارا بينما يمثل السرطان الأول في الجهاز التناسلي للسيدات.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ،في بيان له اليوم،أن نسبة الوفاة بسبب سرطان عنق الرحم تصل إلى 63% في حالة الإكتشاف المبكر وتابع : بالنسبة لمراحل سرطان عنق الرحم فيحدث نتيجة الإصابة بفيروس HPV ( فيروس الورم الحليمى ) حيث تكمن الإصابة بالسرطان بسبب الفيروس لأكثر من 7 سنوات بدون أعراض ثم يبدأ في الظهور عبر ما يسمى بمرحلة الخلايا غير الطبيعية ثم منها إلي ظهور السرطان بمراحلة المختلفة .

وتابع:"يعد اكتشاف المشكلة في مرحلة الخلايا غير الطبيعية أفضل مرحلة حيث يسهل العلاج والشفاء الكامل مع الإحتفاظ بالقدرة الإنجابية وتابع : في مرحلة الخلايا فير الطبيعية بيتم تخدير موضعي وبدون الحاجة لجراحة أو علاج اشعاعي أو كيماوي وتابع العزب : فيروس HPV ( فيروس الورم الحليمى ) مسؤل عن 99% من الإصابة بسرطان عنق الرحم وينتقل الفيروس عن طريق اللمس ما يعني إمكانية اصابة السيدات بالفيروس وأثبتت الدراسات أن 80% من السيدات معرض للإصابة بالفيروس في مراحل الحياة المختلفة .

وأشار إلى أن الفيروس يعطى مؤشرات كدليل علي الإصابة بة تتمثل في ظهور الذوائد الجلدية والسنط وعين السمكة وكشف أن تعدد العلاقات الجنسية التي تحدث تحت المظله الشرعية والقانونية وراء الإصابة بسرطان عنق الرحم وتابع : تعدد الزواج والانفصال عن الزوجات والزواج مرة أخرى يسهم في انتشار المرض حال الانتقال من الشخص المصاب بالفيروس إلي السيدة السليمة .

وأوضح العزب أن من أهم العوامل التي تسبب انتشار الفيروس التدخين حيث أن التدخين يؤدى إلي نقص المناعة مما يعطى الفرصة لفيروس الورم الحليمى للتوغل في الجسم وتعزيز الإصابة وهناك عوامل أخرى مثل التوتر ونقص المناعة تساعد علي انتشار الفيروس .

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وقال رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم : لايوجد أعراض واضحة للمرض لمعرفته فمن أشهر الأعراض تكرار الإفرازات المهبلية وآلام أثناء العلاقة الزوجية ونزول دم أثناء العلاقة الزوجية وآلام أسفل الحوض ولخبطة في الدورة الشهرية وهو ما يتطلب وضع برنامج للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم للحماية والوقاية من المرض .

وأوضح أن الكشف المبكر يتم عن طريق اختبار بسيط كل 3 سنوات من سن 25 إلي 49 سنة وكل 5 سنوات للسيدان من عمر 50 إلي 65 سنة بشرط الزواج ولا يشترط عملة للبنات الذين بم يسبق لهن الزواج وقال : تكلفة الإختبار تبدأ من 550 جنية وهذا للتعرف عما اذا كان هناك اصابة في مرحلة الخلايا غير الطبيعية ام لا وفي حالة وجودها يفضل عمل تحليل للفيروس وبذلك تكون التكلفة 1500 جنية .

وأشار إلى أن تكلفة العلاج للسيدة الواحدة من سرطان عنق الرحم 150 الف جنية شاملة الجراحة والعلاج الإشعاعى والكيماوى وبحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية فإنه يوجد 1000 اصابة جديدة بالمرض سنويا وهو ما يكلف الدولة علاج بمليار ونصف جنية سنويا علاوة علي الحرمان من حلم الانجاب والأمومة .

وتابع العزب : منظمة الصحة العالمية أثنت على مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاصلاح الصحى وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل التى تضمن العلاج للمرضى وفق أعلي معايير للجودة وفي الوقت ذاته نوهت إلي ضرورة الإهتمام بالكشف المبكر عن أورام عنق الرحم مع وضع برنامج يتضمن البرتوكول العلاجى للحالات وفقا لأعلي معايير الجودة .

وقال : نستهدف تقديم كل الدعم إلي الدولة خاصة في الوقت الذى يحظى ملف الصحة باهتمام القيادة السياسية ليكون هناك برنامج قومى للكشف عن أورام عنق الرحم وتابع تمتلك الجمعية الأليات التى تتيح إنشاء نفس برامج العلاج في انجلترا خاصة انها طرف مع الدولة في تدريب وتعليم أطباء تخصص طب الأسرة لافتا الي أن الدولة لن تتكلف اى ماديات في الفحص.