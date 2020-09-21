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سفير مصر بالصين يشارك في افتتاح المنتدى الثاني لحضارات الأنهار العظمى

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افتتح أمس الأحد، السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، مع “Liu Wu” محافظ إقليم تشانسي الصيني، المنتدى الثاني لحضارات الأنهار العظمى للسياحة، والذي تم اختيار مصر كضيف الشرف له لهذا العام.

ينعقد المنتدى على مدار يومي 20 و21 سبتمبر الجاري بمشاركة لفيف من السفراء المعتمدين بالصين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات التاريخ والثقافة والسياحة، وذلك بهدف استعراض دور الأنهار العظمى في نشأة وازدهار الحضارات القديمة وآثارها الممتدة عبر التاريخ، مع مناقشة سبل تدعيم وتنشيط السياحة الثقافية والطبيعية المرتبطة بتلك الأنهار العظمى.

وقد أكد السفير د. البدري خلال الكلمة الافتتاحية على أهمية التراث الحضاري للإنسانية وضرورة دعم التفاعل بين الحضارات المختلفة، مستعرضًا تاريخ الحضارة المصرية على مدار سبعة آلاف سنة ومحورية نهر النيل في خلق هذه الحضارة والثقافة المرتبطة بها، داعيًا لأهمية التركيز في المرحلة القادمة لتطوير العلاقات بين مصر والصين في مجال تنشيط السياحة وأهمية الانفتاح الثقافي بين الحضارتين المصرية والصينية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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