فريق هندسة حلوان يفوز بالمركز الثالث في مسابقة وزارة التخطيط لتطبيقات الخدمات الحكومية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان بالمركز الثالث في المسابقة التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطبيقات الخدمات الحكومية عقب تقديم فكرة تطبيق (اكتشف مصر) الخاص بقطاع (السياحة) حول تطوير تطبيق يعمل على عرض أهم معالم مصر السياحية ودعم ومساعدة السائح من بداية وصوله إلى وجهته السياحية حتى مغادرته، حيث يساهم في تشجيع السياحة المباشرة أو التي علي هامش المؤتمرات بما يقدم للسائح دعما في كيفية إدارة وقته واستغلال الفرص في رؤية الأماكن السياحية حوله ومعرفة معلومات عن الأماكن السياحية التي يقوم بزيارتها ويعطي للسائح مرشد افتراضيًا.

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي دعم الجامعة للافكار الجديدة والمبتكرة والفرق الطلابية المبدعة التي تسعي لتقديم ابتكاراتها التى تدعم التحول الرقمى لتقديم حلول إبداعية مواكبة تتيح الخدمات الحكومية الرقمية بطرق بسيطة في أي وقت وأي مكان لجميع المواطنين.

وأوضح الاستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان أن فوز الطلاب في المسابقة جاء عقب عملية التقييم التي تمت وفقًا لعدد من المعايير أبرزها فهم المشكلة ووضوح الهدف من التطبيق، حداثة الفكرة ودرجة الابتكار والتفرد واستطاع الطلاب الفوز بجوائز مادية وفرص احتضان من جانب مشروع رواد ٢٠٣٠ للفرق الفائزة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية.

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وصرح الدكتور محمد على صالح الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم والمشرف على المشروع بأن الفكرة تم تنفيذها من خلال مشروع تخرج لمجموعة من طلاب كلية الهندسة بحلوان ضمن المشروعات التطبيقية والتي تصب في خدمة المجتمع وتسعى للتنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتقديم الجائزة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل مصغر عقدته الوزارة لإعلان أسماء الفائزين.

حيث تم تكريم فريق جامعة حلوان صاحب تطبيق اكتشف مصر والمكون من ستة طلاب وهم احمد علاء احمد علي احمد، بسمة حسن حامد حسن، حسن مجدي عوض كلحي، بولا ايهاب الفي غطاس، مصطفي محمد عادل عبدالله شاهين، عبدالله احمد حنفي حافظ.

