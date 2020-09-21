نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بسبب هذه الظاهرة.. وتوقعات بأمطار رعدية غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة، لتعود الي معدلاتها الطبيعية

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة تصل إلى 75%، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.

وحذرت الهيئة المواطنين من شبورة كثيفة على جميع المحافظات خلال تلك الفترة، مطالبا بتوخي الحذر اثناء قيادة السيارات.

وأوضحت، أن البلاد تشهد طقس غدا الثلاثاء مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس شديد الحرارة.

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وليلا تتوقع الهيئة الجوية أن يكون لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل على جنوب سناء وجنوب الصعيد

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال وشمال غرب البلاد تتأثر بمنخفض البحر المتوسط يقابله منخفض في طبقات درجات الجو العليا، بينما يتأثر باقي الانحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي ومنخفض الهند.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 20% على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تكون رعدية 90 % على انحاء من السواحل الغربية، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي السواحل الغربية مما تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج من 3 أمتار الي 4 أمتار والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30

