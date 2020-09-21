نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة استقبال أعضاء مجلس الشيوخ تواصل عملها بتسليم 187 كارنية عضوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل لجنة استقبال أعضاء مجلس الشيوخ، بمقر مجلس النواب، عملها اليوم الإثنين للانتهاء من استخراج كارنيهات نحو 200 عضو منتخب.

حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين الذين قاموا باستخراج كارنيهات العضوية حتى الآن 187 عضوا، ليصبح عدد الغير مستلمين للكارنية 13 عضو، ومن المنتظر فور صدور قرار الرئيس بتعيين مائة عضو، أن يتم عمل حفل استقبال لهم لاستخراج كارنيهات العضوية.

الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالخارج لاختيار أعضاء مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في المرحلة الأولى خارج مصر.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لـ انتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

وحددت الهيئة عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع قبل الجاري.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.