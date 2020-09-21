صور.. نبيلة مكرم لشباب الدارسين: اجعلوا الهدف أمامكم تشريف وطنكم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تعريف الشباب الدارسين بالخارج على التطور الرقمى فى مصر والمجهود المبذول وتكليفات القيادة السياسية لكافة الوزراء بالتطوير فى كل المجالات.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للسفيرة نبيلة مكرم، اليوم الإثنين، برفقة وفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج".



وقالت السفيرة نبيلة مكرم خلال اللقاء: "دائما نتحدث عن مصطلح هجرة العقول، واليوم يتواجد معنا عقول تبدأ خطواتها فى الخارج، فكان لابد أن تتعرف على جهود الدولة المصرية ومصر الجديدة المتطورة، والتحول الرقمى فى مصر، فهذه العقول الشابة تحتاج للتعرف على دولتها".

ووجهت وزيرة الهجرة حديثها للشباب قائلة: "لسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن إذا قررتم الاستمرار فى الخارج فرجاء ماتنسوش مصر لأن الفضل دايما بيرجع لوطنكم الأم، واجعلوا الهدف أمامكم تشريف وطنكم فى الخارج، وإذا قررتم العودة إلى مصر فهذه الجولات التى تنظمها الوزارة، عرفتكم على فرص العمل المتوفرة فى مصر".



وأشارت إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية ليس بالكلام والأغانى ولكن بالمعلومات والحقائق، موضحة أن وزارة الهجرة تنظم هذه الجولات للشباب بالخارج ليتم شرح كل المعلومات حول ما يحدث فى مصر من تنمية، مؤكدة أن ما يشاهده الشباب اليوم من تطور رقمى يجعلهم فخورين جدا بوطنهم.

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وقدمت وزيرة الهجرة خلال اللقاء، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على جهود الدولة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك القرية الذكية وما تتضمنه من شركات.



وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الشباب الحاضرين الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول عدد من المحاور المتعلقة بالجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودعم ريادة الأعمال وإتاحة التدريب التقنى للعاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة وتطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين فى عدة مجالات مثل النقل والصحة.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.



وعقب اللقاء، زار الوفد من شباب الدارسين بالخارج القرية الذكية التى تضم أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، وأطلع خلال الزيارة على أهم مجالات عمل الشركات والهيئات التى اتخذت من القرية الذكية مقرا لها والتى تعمل فى تخصصات صناعة البرمجيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أنشطة التدريب على المهارات الرقمية، وأشاد الوفد بما شهده من تطور فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر.