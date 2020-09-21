شعبة المستوردين: تخفيض الجمارك يشجع الصناعة المحلية

وقال فتحى الطحاوى عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وإن مثل هذا القرار سيزيد العديد من التيسيرات ويعمل على تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عامل مشجع لزيادة المكون المصرى، مما يؤدى فى النهاية إلى تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المصرية.

وفى سياق متصل، طالب أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وزيرالمالية، برفع الجمارك الخاصة بمستلزمات الإنتاج، التى تعتبر أساس العملية الصناعية، خاصة رسم الوارد الذى تم احتسابه بنسبة 10% على الصلب، وأن يقتصر فقط على المنتج الذى يباع للتاجر بشكل نهائى بغرض التجارة لا بغرض التصنيع.

وأقرت وزارة المالية، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلى، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.

وتتضمن التعديلات الجديدة خفضا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.

ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركى على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالى، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.