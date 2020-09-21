صور.. الوزير يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تدعيم التعاون بمجالات النقل

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، سبل دعم التعاون بين الجانبين فى عدد من مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية الجارى تنفيذها والتعاون المستقبلى فى مجالات النقل المختلفة.





واستعرض وزير النقل خلال اللقاء الذى عُقد اليوم الإثنين، موقف المشروعات الجارى تنفيذها بين الجانبين مثل: مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع "حمادى – الأقصر" بطول 118 كم والممول من الجانب الكورى الجنوبى، إذ من المخطط تقديم العروض الفنية منتصف الشهر القادم من الشركات الكورية الجنوبية؛ تمهيدًا لبدء التنفيذ، مؤكدًا أهمية هذا المشروع بالنظر لما يحققه من زيادة معدلات السلامة والأمان على خط "القاهرة – أسوان".



كما تم استعراض مشروع تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، والذى يتم التعاون الاستثمارى فيه بين الجانبين، حيث وصل أول قطارين من هذه الصفقة خلال الفترة الماضية وسيتوالى وصول باقى القطارات تباعًا وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه.



وبحث الجانبان التعاون القائم فى مشروع توريد وصيانة ستة قطارات للخط الثانى للمترو والذى تم توقيع عقود التوريد والصيانة الخاصة به مع شركة هيونداى روتيم الكورية بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، واستعرضا التعاون فى مجال بناء القدرات والتدريب ومنح الماجيستير من خلال وكالة التعاون الدولى الكورية KOICA والوكالة الكورية لدعم التجارة والاستثمار KOTRA ومكتب التمثيل التجارى التابع لسفارة كوريا.

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وأوضح الوزير أهمية التدريب لكل العاملين بالوزارة باعتباره أحد عوامل نجاح منظومة النقل فى مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى كافة قطاعات النقل يمكن للشركات الكورية الدخول فيها مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "الأقصر - السد العالى" بطول 224 كم، ومشروع المحطة متعددة الأغراض "حاويات وبضائع" بميناء سفاجا.



وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجارى والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، موضحًا أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.