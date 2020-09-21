غدا .. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 18 ساعة

أعلنت محافظة القاهرة، أن 7 مناطق بالمحافظة، ستشهد انقطاعًا للمياه، غدا الثلاثاء، لمدة 18 ساعة، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظراً لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.





وأشارت محافظة القاهرة، فى بيان، اليوم الإثنين، إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة. وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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