الأعلى للقضاء يوافق على الانتداب وتجديد العمل بالتفتيش القضائى

وافق مجلس القضاء الأعلى، بجلسة اليوم، على التجديد والانتداب لكل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، والمحامين العامين الأول، والمحامين العاملين، ورؤساء النيابة المبينة أسماؤهم فيما يلى للعمل بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 2020.





وجاءت بعض الأسماء كالآتى : ماجدى فايز عيسوى رئيس استئناف

إيهاب أديب بولس غبلاير رئيس استئناف

عـادل عـزت أحمد عبد الله رئيس استئناف

مرجان إبراهيم بسيونى المزين رئيس استئناف

وائـل محمود علـى الدويـك رئيس استئناف

خالد على موسى أحمد البحيرى رئيس استئناف

أحمد محمود زكى عبد هللا محروس رئيس استئناف

صبحى ناصر محمد عفيفى رئيس استئناف

خالد وحيـد السعيـد جويلى رئيس استئناف

عادل فراج عرابى نصار رئيس استئناف

محمد لطفى محمد أحمد حرحش رئيس استئناف

صبرى حسن حسـن صالح رئيس استئناف

وسام محمد دسوقى إبراهيم.

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