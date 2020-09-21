القومي لحقوق الإنسان يوعي بدور المجتمع المدني في خدمة الوطن بالسويس

استأنفت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أعمالها في السويس بعد أن أنهت عملها في جنوب سيناء.
وتقوم البعثة اليوم بمجموعة من الأنشطة واللقاءات تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارساتها، وتبدأ أولى الفعاليات بورشة تدريبية لعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة للتعريف بالمجلس وأدواره التي يقوم بها من أجل تحقيق أهدافه طبقا لقانون إنشائه، كذلك تأكيد أواصر علاقة المجلس وتلك الجمعيات تحقيقا لدور المجتمع المدني في خدمة الوطن والمواطن.
وفي ذات السياق، تعقد عدد من الدورات التدريبية التي تستهدف وحدات حقوق الإنسان وإدارات خدمة المواطنين بالمحافظة.
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