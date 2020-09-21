نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة في المقال التالي
وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.
وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
وفي سياق منفصل، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمس السبت أنه نظرا لظروف خارجه عن إرادتها سوف يتم قطع المياه عن عدد كبير من مناطق محافظة الجيزة.
وتشمل المناطق التى سيتم انقطاع المياه عنها بمحافظة الجيزة كلا من، إحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل.
وأوضحت أن انقطاع المياه، جاء نظرا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.
وأعتذرت الشركة عن هذا العطل، واكدت أنها وتبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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