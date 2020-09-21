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النشرة المرورية : زحام بكوبرى أكتوبر و15 مايو .. وسيولة بمحور 26 يوليو

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محمد بدر 2020-09-21 16:49 0 تبليغ

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قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن الحركة المرورية اليوم الاثنين، تشهد بعض الأحجام وخاصة مع بداية فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى أن معدلات السير تتراوح بين 65 إلى 70%، 

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن الحالة المرورية فى محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فقط فى محور قناة السويس وكوبرى محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

وأضاف أن الحركة المرورية فى محافظة الغربية تنحصر فيها الأحجام فقط فى شارع الجلاء للمتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع جيهان وشارع المشاية.

وتابع صابر أن الحركة المرورية، تعمل بشكل مرض وطبيعى، فى باقى محافظات الوجه البحرى والطرق المؤدية إليها، وكذلك محافظات الوجه القبلى، والطرق المؤدية إليها.

وألمح صابر إلى أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد أعمال توسعة وإنشاءات، ما ترتب عليه ظهور بعض الأحجام المرورية، ومنها أعلى منطقة المنيب، وأعلى البساتين، وأعلى دار السلام، وأعلى منطقة الكنيسة، وأعلى منطقة الوراق، وأعلى منطقة المرج.

وأكد صابر، أن إدارة المرور، قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، كما وضعت خطة للتعامل مع أى أحجام، واستيعاب الكثافات المرورية على الطرق، وخاصة المحاور التى تشهد بعض الأعمال.

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وأشار صابر إلى من محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما، وفى محافظة الجيزة كافة المحاور المرورية فيها تعمل بشكل مرض، ما عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة، للمتجه إلى فيصل والهرم، ويمكن استخدام شارع مراد وشارع السودان.

وفى محافظة القاهرة، قال صابر، إن الأحجام تنحصر فى محور صلاح سالم، وخاصة فى منزل كوبرى العروبة، ونصح القادم من شرق القاهرة إلى نفق الأزهر باستعمال محور الأوتوستراد ومحور النصر.

واستطرد صابر، أن محور جوزيف تيتو يشهد بعض الأعمال، ونصح بتجنبه فى الاتجاهين فى فترة الذروة المسائية، ويمكن استخدام جسر السويس فهو أفضل حالا منه.

ونصح صابر، بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو فى الاتجاهين، ويفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، استخدام كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكوبرى الساحل، وعدا ذلك الحركة المرورية فى باقى محافظات الجمهورية مرضية تماما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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