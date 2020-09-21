بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية

اعتمد مجلس القضاء الأعلى بجلسة اليوم الاثنين، الجزء الثالث، من الحركة القضائية لكل من القضاة المحامين العامين الأول، والمحامين العاملين ورؤساء النيابة ومحلات إقامتهم.





وجاء الجزء الثالث من الحركة القضائية كالتالى: Advertisements كما وافق مجلس القضاء الأعلى، بجلسة اليوم، على التجديد والانتداب لكل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، والمحامين العامين الأول، والمحامين العاملين، ورؤساء النيابة بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 2020.

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