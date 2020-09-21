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تعزيز البعثة الطبية المصرية فى السودان بأطباء متخصصين فى الرمد

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أ ش أ 2020-09-21 17:38 0 تبليغ

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عززت البعثة الطبية المصرية المتواجدة فى السودان، من جهودها المتعلقة بإجراء الفحص الطبى لأكبر عدد ممكن من الأشقاء السودانيين فى المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، بأربعة أطباء مُتخصصين فى مجال الرمد، انضموا إلى زملائهم فى تخصصى الباطنة والأطفال، فضلا عن خبراء مكافحة ناقلات الأمراض.

وتنتشر البعثة فى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وهى مقسمة إلى عدة فرق تنتشر فى مناطق فى منطقة شرق النيل، فى الخرطوم، بعد أن أنهت عملها فى مراكز طبية ومعسكرات إيواء فى شمال وجنوب الخرطوم.

وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان، اليوم الإثنين، إن أطباء الرمد أجروا كشفا لـ 387 حالة فى مركز العيلفون الطبى، ومستشفى مضومبان، فى شرق النيل، فى أول يوم عمل لهم.

وأكد الدكتور عمرو سليمان، أنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبى يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التى تستخدم فى الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السودانى.

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وأوضح سليمان أن عدد الحالات التى أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها، حتى مساء أمس، بلغ 12 ألفا و 654 حالة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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