محافظ الغربية : تلقينا 50 ألفا و 650 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

وأكد المحافظ، فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع فى ظل إقبال المواطنين على طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موجها بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وشدد، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح فى مخالفات البناء من حيث تخفيض الأسعار، واستقبال الطلبات فى الوحدات المحلية فى القرى بجانب المراكز التكنولوجية فى المدينة، منعا للتكدس وتخفيفا عليهم، بالإضافة لتخصيص مقاعد وأماكن مخصصة لاستقبال المواطنين، والتعاون مع البنوك لتقديم قروض تساعد فى التيسير على المتقدمين.
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