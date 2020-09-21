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انت الان تتابع تفاصيل خبر أعلى شهادات استثمار في مصر الآن بعد إلغاء بنكي مصر والأهلي الشهادة ذات العائد 15% والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر المصدران لشهادات الاستثمار ذات العائد 15% لمدة عام واحد وبعائد يصرف شهرياً، صباح اليوم 21 سبتمبر 2020 إلغاء تلك الشهادة وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر. يأتي قرار كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإلغاء الشهادة ذات العائد 15% بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر من إصدارها حيث بدأ كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في إصدار تلك الشهادة في ال19 من شهر مارس الماضي بهدف اجتذاب المزيد من العملاء لصالح البنكين وأكبر قدر ممكن من السيولة النقدية.
أعلى شهادات استثمار في البنوك بعد إلغاء شهادة الاستثمار الـ 15%:-
بلغت حصيلة الشهادات ذات العائد الـ 15% لدي بنك مصر نحو 103 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلتها لدي البنك الأهلي المصري نحو 280 مليار جنيه، وبعد أن تم إلغاء شهادات الاستثمار ذات العائد ال 15% نقدم للمواطنين أعلى 6 شهادات استثمار لدي البنوك في الوقت الحالي وذلك كما يلي:-
|البنك
|الشهادة
|العائد
|الأهلي المصري
|البلاتينية ذات أجال عام واحد
|12% للعائد الشهري، 12.25% للعائد ربع السنوي، وأقل مبلغ لربط الشهادة ألف جنيه.
|الاستثمار القومي
|شهادة استثمار (ب)
|يصدرها البنك الأهلي المصري بعائد 10.25% لمدة عام و10.50% لمدة عامين.
|التجاري الدولي
|شهادة ادخار 3 سنوات
|نسبة الفائدة 11% للعائد الشهري، 11.25% للعائد الربع سنوي، 11.50% للعائد نصف السنوي، 12% للعائد ربع السنوي.
|القاهرة
|شهادة البريمو ذات أجال 3 سنوات
|الفائدة 12% سنوياً ويصرف شهرياً، 12.10% سنوياً ويصرف كل ثلاثة أشهر، و12.25% ويصرف كل سنة.
|العربي الأفريقي
|شهادة اميرالد ذات أجال 3 سنوات
|الفائدة 12% سنوياً والعائد يصرف شهرياً، و12.25% سنوياً ويصرف كل 3 أشهر، و12.375% سنوياً ويمكن التعرف على تفاصيلها بالأسفل.
|بنك التعمير والإسكان
|شهادة التعمير مدتها 3 سنوات
|الفائدة 11.25% سنوياً ويصرف عائدها شهرياً، و11.50% سنوياً والعائد يصرف كل 3 شهور، و12% سنوياً والعائد يصرف كل 6 شهور والحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه.
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