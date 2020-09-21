صور .. محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، مصطفى حشمت على، ابن قرية تطون التابعة لمركز إطسا، والذى يعمل بدولة ليبيا منذ 5 سنوات، وتم اختطافه رفقة مجموعة من أصحاب المهن الحرفية بواسطة الميليشيات، لتنسق المخابرات العامة مع السلطات الليبية لتأمين نقلهم إلى مصر يوم الخميس الماضى.





وخلال لقاءه بالشاب العائد من ليبيا بصحبة والده، أعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية بعودته سالما إلى أرض الوطن، مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها، ولا تتهاون فى حقوق المغتربين، كما تحرص على توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم، بعيدا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية. وعرض المحافظ، على الشاب إقامة مشروع يُعين الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة، ووجه مسؤول مبادرة "مشروعك"، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير إقامة مشروع مناسب لأسرة الشاب، كما وجه بتوفير فريق من الدعم النفسى لعقد جلسة مع الشاب مصطفى، لعلاج الأضرار النفسية الناجمة عن عملية الاختطاف بدولة ليبيا. فيما أعرب الشاب مصطفى حشمت، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية، وللمخابرات العامة، على الجهود المبذولة لإعادته سالما إلى مصر، كما أعرب عن تقديره لاستقبال محافظ الفيوم.

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