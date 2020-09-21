نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يستعرض مقترحات رئيس غرفة الشركات السياحية السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، الأستاذ حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، وذلك للاستماع الى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية الى مصر.

وقد حرص الدكتور خالد العناني، على توجيه الشكر للسيد حسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة حيث انهم عملوا فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

وخلال اللقاء استعرض الأستاذ حسام الشاعر للدكتور خالد العناني مقترح عن ميكنة منظومة تصاريح مرور الافواج السياحية والذى كان قد تقدم به من قبل أثناء فترة رئاسته لمجلس إدارة الغرفة، كما قدم للوزير مجموعة من التوصيات العامة لدفع العمل في مجال السياحة.

ومن جانبه رحب وزير السياحة والآثار بمجموعة التوصيات وبالمقترح المقدم، مؤكدًا له علي ضرورة استمرار التعاون بينه وبين الوزارة بما يخدم النهوض بالقطاع السياحي.