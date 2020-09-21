نفى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، صحة الصورة التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، والمنسوبة مرة للمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، ومرة أخرى لمتحف الإسكندرية القومى، وتوضح حدوث تشوه فى إحدى حوائط المتحف لمرور كابل تكييف داخل الزخارف.





وأكد عثمان، فى تصريح اليوم الاثنين، أن هذه الصورة لا تمت بصلة إلى المتحف اليونانى الرومانى أو متحف الإسكندرية القومى ولا أى متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، كاشفا أن هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو فى مدينة صقلية بإيطاليا. وناشد مؤمن عثمان مستخدمى ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين. وأشار إلى الرابط الخاص بموقع كاتدرائية باليرمو ومنشور به الصورة المقصودة، ويمكن الدخول إليه بالضغط هنا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الآثار : الصورة المنتشرة على السوشيال لكاتدرائية باليرمو وليست بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.