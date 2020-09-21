نواب سوهاج بـ الشيوخ: الصعيد على رأس أولويات القيادة السياسية ونتطلع للمزيد

وأكد النواب الجدد -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش استقبال نواب مجلس الشيوخ الجدد لليوم الثانى على التوالى، واستخراج بطاقات العضوية- أن تنمية الصعيد على رأس اهتمامات القيادة السياسية، ولكن المواطن يتطلع إلى المزيد لاسيما فى القطاعات الخدمية.

وقال النائب أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، إن التشريعات المتعلقة بالشمول المالى والتحول الرقمى هى الأهم خلال المرحلة المقبلة، لما سيكون له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى ويعود بالنفع على المواطن.

وأضاف أبو الدهب، أن مجلس الشيوخ يأتى دوره فى ترسيخ دعائم الديمقراطية، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة الحالى يهتم بشكل كبير بالصعيد، موضحا أن هناك العديد من الطموحات والرؤى من خلال مجموعة من المحاور المتمثلة فى الاستفادة من طاقات الشباب وتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة بجانب الاهتمام بالصحة والتعليم.

وأوضح الدكتور أبو الدهب، أنه يعتزم الترشح للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه يستهدف مناقشة القضايا المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية للدولة.

من ناحية أخرى، أشاد اللواء مجدى القاضى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، بحفاوة الاستقبال وسهولة إجراءات استخراج بطاقات العضوية، موضحا أن هناك مساندة حقيقية من القائمين على الأمر.

وعلى الصعيد البرلمانى أكد القاضى أن الاهتمام بالمشروعات القومية والتوسع فى الرقعة الزراعية من أولويات عمله داخل مجلس الشيوخ، مضيفا أن محافظة سوهاج من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتحتاج إلى التوسع فى الرقعة الزراعية.

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وأضاف القاضى، أن المحافظة بحاجة إلى التوسع فى المشروعات الخدمية وزيادة الاهتمام بشبكات الطرق والكباري، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام النواب بالدور التوعوى والتثقيفى، وإطلاع المواطنين لاسيما الشباب عن المخاطر والمؤامرات التى تحاك بمصر.

من جانبه، قال النائب مصطفى قدرى الشريف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، أنا أبرز التشريعات التى سيطرحها على المجلس، المتعلقة بالقضايا الخدمية كالصحة والتعليم والصرف الصحي، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بخدمة الفلاح.

وأضاف أن الشريف، أن مجلس الشيوخ سيساهم بشكل كبير فى وضع السياسة العامة للدولة ومناقشة خططة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وسيكون داعما للقيادة السياسية فى الارتقاء بالنهوض بالوطن والمواطن.

من ناحيته قال الدكتور محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، أن الاهتمام بالتعليم وتطويره يبدأ من المعلم فى المقام الأول.

وأضاف أبو سديرة، أن التشريعات المتعلقة بالزراعة والفلاح ستكون على قائمة اهتمام نواب الصعيد، مشيرا إلى أن الاهتمام بالفلاح والزراعة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية تعد من قضايا الأمن القومى.