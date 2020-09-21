فيديو .. تامر الخشاب : الكمامة والملابس فضحت فيديوهات الإخوان عن التظاهرات

قال المخرج تامر الخشاب، إنه توقع أن تنشر جماعة الإخوان الأكاذيب والفيديوهات والصور المفبركة أمس، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تستغل الفيديوهات القديمة خصوصا وأن لديها آليات للعب فى الفيديوهات.





وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن ما فضح الإخوان عدم وجود أى كمامة فى المظاهرات والملابس التى يرتديها المتظاهرين والتى تدل على أن الجو بارد. ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أكاذيب الإخوان والتحقق مما تنشره من فيديوهات وصور، مضيفًا: "الإخوان عايشين فى عالم افتراضى لأن معندهمش غيره".

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