فيديو .. الرى : السد العالى آمن ونتابعه ثانية بثانية

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن فيضان النيل هذا العام أعلى من المتوسط ومبشر، لافتَا إلى أن نسبة المياه سترتفع فى مناطق طرح النهر.





وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الوزارة حذرت من قبل من التعدى بالبناء أو الردم لمنطقة طرح النهر، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

وأوضح أنه تم التحذير من فترة من ارتفاع منسوب المياه والذى قد يغرق بعض الأماكن التى تعتبر حرم نهر النيل، وتم توجيه تحذير لـ13 محافظة على نهر النيل بهذا الشأن حتى لا يحدث أى ضرر.

وأكد أن الوزارة تتابع السد العالى ثانية بثانية، من أول وصول المياه حتى تصريفها، مضيفًا: "السد العالى آمن وحامى مصر من الأخطار".

وعن حجم التعديات على نهر النيل، قال: "حملة إنقاذ نهر النيل منذ 2015 حتى الآن أزالت 56 ألف حالة".