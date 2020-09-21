فيديو .. أحمد موسى يدشن هاشتاج الشعب يريد إعدام الإخوان

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن من يريد تدمير مصر وإعادتها للفوضى يستحق الإعدام، مؤكدًا أن الفوضى لن تحدث مرة أخرى.

وأوضح أن الإخوان لن يستطيعوا إسقاط مصر، مضيفًا: "الإخوان دفعوا ملايين الدولارات عشان يخرج كام نفر".