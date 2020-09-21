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من أهالى العياط إلى إعلام الإرهابية: بطلوا فبركة فيديوهات يا كذابين

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لا زالت جماعة الإخوان تروج الأكاذيب والإشاعات حيث اعتمدت على نشر فيديوهات قديمة للادعاء بوجود مظاهرات فى الشوارع، واستعانوا بفيديو مفبرك يروجوا لمظاهرات في العياط، وادعاء كونها مظاهرات لعناصر الجماعة الإرهابية.

 

إلا أنه على أرض الواقع بمنطقة العياط، تبين أنه لا توجد أي مظاهرات، أو أي تجمعات خرجت على الاطلاق، وأن ما تروجه قنوات الجماعة الإرهابية ليسه له أي أساس من الصحة على أرض الواقع.

 

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وقال أهالى العياط أنهم يقفون مع الدولة، واستقرارها، وأكدوا ان ما تبثه قنوات الجماعة الإرهابية عبارة عن فيديوهات مفبركة لاوجود لها، وأن الاهالى يعمون التنمية والاستقرار في الدولة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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