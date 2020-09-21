الحكومة: ضخ 604.5 مليون جنيه استثمارات في 5 مشروعات بشمال سيناء منذ 2014

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء، في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء .

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء وجار العمل على 12 مشروعا لتوصيل المياه للمحافظة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بتكلفة نحو 37 مليون دولار، تشمل تصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5000م3/يوم بمنطقة الريسة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه الآبار بطاقة 250 م3 / يوم بأبو الجلود، ورفع كفاءة و تطوير محطة تحلية مياه الآبار بالحسنة، وحفر بئرين عميقين بالحسنة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحليه مياه الآبار بطاقة 500 م3 / يوم للواحدة بقرية القسيمة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه الآبار بطاقة 200 م3/يوم بقرى صدر الحيطان، وحفر وإنشاء بئرين عميقين بالقسيمة والمنبطح، وحفر وإنشاء بئر بمنطقة نخل، وإنشاء عدد 4 آبار عميقة بوسط سيناء، وإقامة خزانات مياه أرضية ببئر العبد و رمانة سعة 2000م3، وإنشاء خزان مياه أرضية بالحسنة سعة 400، 700م3.

وفيما يتعلق بموقف محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، نوّه المحافظ إلى أن إجمالي الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 بلغت 650 مليون ك/س، من خلال 12 محطة هي : القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء، وقاطية.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، أوضح أنه منذ عام 2014 تم ضخ استثمارات بقيمة 604.5 مليون جنيه في 5 مشروعات تم الانتهاء من معظمها بنسبة 100%، وتضم هذه المشروعات: تطوير مستشفيات العريش العام، ورفح المركزي، وبئر العبد، ونخل المركزي، فضلا عن مشروع إنشاء مخزن للأدوية، ووفقا لما تم عرضه المحافظ، فإن محافظة شمال سيناء يوجد بها مستشفى عام بالعريش، و4 مستشفيات في بئر العبد ورفح والشيخ زويد ونخل، كما يوجد بها 74 وحدة صحية.