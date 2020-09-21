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الأوقاف تنشر أسماء المعتمدين على بند التحسين المالى خطباء مكافأة

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فهمى غالى 2020-09-21 21:02 0 تبليغ

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ودعت الوزارة، فى بيان لها، الخطباء المذكورة من محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية وبنى سويف" للاجتماع مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الخميس المقبل، الساعة 12 ظهرًا بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث مزيد من التعاون والاستفادة بجهود من تسمح ظروفه منهم في الأعمال الدعوية والبحثية بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت أنه سيتم تحديد مواعيد لاحقة لمن هم من باقى المحافظات تباعًا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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