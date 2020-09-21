تصدر منتجاتها للأسواق العالمية.. الزراعة والتعاون الدولي تتفقدان محطة الفرز والتعبئة للحاصلات الزراعية بالأقصر

زارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية نائبا عن وزير الزراعة و جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، محطة الفرز والتعبئة للحاصلات الزراعية التصديرية والمعروفة باسم محطة الشهيد اللواء ماجد صالح بقرية طفنيس بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

أنشئت المحطة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع دعم صغار المزارعين المصريين PREMIUM، حيث تعتبر هذه المحطة أول مركز تجميع وفرز وتصنيف وتعبئة وتخزين المحاصيل البستانية لصغار المزارعين في محافظة الأقصر.

كما تفقد الوفد وحدة التبريد ومركز التدريب المجهز على أرض مستصلحة لإنتاج الطماطم ووحدة تقطيع بالإضافة إلى الوحدات الحديثة للمعالجة والتخزين وذلك لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق من حيث الجودة والكمية.

ويعد مركز التدريب نتاج اتحاد ثلاث جمعيات زراعية ( جمعية المطاعنة، جمعية اصفون وجمعية النجوع لتنمية المجتمعات الزراعية).

وأنشئت المحطة عام 2015 بهدف تجهيز وإعداد الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين العاملين بالتصدير وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية حيث ساعدت المحطة صغار المزارعين في تصدير منتجاتهم من الطماطم المجففة والطازجة إلىالأسواق الإيطالية والبرازيلية ودول الاتحاد الأوروبي كما تم فتح أسواق بالدول العربية كالسعودية والكويت لتصدير العنب والمانجو فضلًا عن السوق المحلية في مجال التمور.

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وبلغ حجم التصدير للموسم الشتوي الحالي 120 طن طماطم مجففة و130 طن عنب و20 طن قرع عسلي و60 طن مانجو.

وأكد الدكتور سعد موسى أن هذا العمل يعد نتاج قصة تعاون جيدة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون الدولي وكذلك الوكالة الأمريكية ومساندة السفارة الأمريكية بالقاهرة، موجه الشكر للسفير الأمريكي لحضوره وتفقده أنشطة المشروع.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أن إجمالي حجم تمويل المشروعات الزراعية من الجهات الدولية منذ 2014 حتى الآن بلغ حوالي 580 مليون دولار مشروعات تنموية هدفها الأول هو رفع معيشة صغار المزارعين ومجابهة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية والنهوض بالمحاصيل التصديرية والاهتمام بسلاسل القيمة لهذه المحاصيل وكذلك إقراض المزارعين والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن إجمالي عدد هذه المشروعات يبلغ 12 مشروعا منها خمسة ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية معظمها منفذه في محافظات الصعيد، كما أن وزارة الزراعة تولى اهتماما بإقامة مشروعات في المناطق النائية بمحافظات الجمهورية مثل مناطق شباب الخريجين بالبحيرة والإسكندرية والمنيا وأسوان.

جدير بالذكر أن وفد وزارتا الزراعة والتعاون الدولى قد قاموا بزيارة لمحافظتي قنا والأقصر وقنا لتفقد المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية المانحة.