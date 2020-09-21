نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصرية للاتصالات: استمرار تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الشركة المصرية للاتصالات واحدة من أقدم وأهم مقدمي كافة خدمات الاتصالات الأرضية والمحمول، وفي هذا الشأن قام السيد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة صباح اليوم بزيارة عدة مواقع تابعة للشركة في محافظة الإسكندرية، وذلك من أجل الاطمئنان على عمليات سير العمل في تلك المواقع، كذلك متابعة آخر الأعمال الخاصة بالمصرية للاتصالات في المحافظة، حيث يتم الآن إجراء بعض عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات في الإسكندرية.

قد قام الرئيس التنفيذي للشركة بإجراء العديد من الزيارات الميدانية في مناطق مختلفة لمواقع الشركة في جميع أنحاء الجمهورية، لمتابعة الخطة الشاملة التي تقوم بها المصرية للاتصالات من أجل تحديث وتطوير البنية التحتية التابعة لها، كما يتابع الرئيس التنفيذي خلال زياراته المتكررة مدى التزام العاملين في مواقع العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي قامت الشركة بتعميمها خاصة في مراكز خدمة العملاء والمبيعات، من أجل ضمان سلامة العاملين والعملاء المترددين على تلك المراكز، وهذا كله وفق الإرشادات الصحية الصادرة من الجهات المعنية.

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يزور سنترال المنشية

زار المهندس عادل حامد محافظة الإسكندرية والتي بالعاملين في سنترال المنشية، وقد استمع سيادته إلى المقترحات المقدمة له من أجل تطوير منظومة العمل، وأثنى الرئيس التنفيذي خلال زياراته على مستوى أداء العاملين في سنترال المنشية، كما توجه بالشكر إلى جميع العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، وذلك نتيجة ما يتم بذله من جهود مخلصة لضمان ريادة الشركة في قطاع الاتصالات المصري، فالشركة المصرية للاتصالات تعتبر أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.