نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: تنفيذ 164 مشروعا خدميا وتنمويا بـ4.8 مليار جنيه بشمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء.

واستجاب رئيس الوزراء لعدد من الطلبات التي عرضها المحافظ بما يدفع نحو استكمال المشروعات وخدمة أهالي شمال سيناء، وخاصة التي تتعلق بتوصيل المرافق لعدد من المشروعات والانتهاء من الأعمال المنفذة بها، وكذا حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة والتنمية.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 2018 – 2020، بواقع 146 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه، في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وأوضح المحافظ أنه خلال الفترة من 2018 – 2020، تم إنشاء 2608 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 400 مليون جنيه، في كل من العريش وبئر العبد والحسنة ونخل، وفي قطاع الإسكان أيضا تمت إعادة تأهيل 26 عمارة بحي المساعيد بمدينة العريش، أمّا فيما يتعلق بقطاع المرافق فقد تم الانتهاء بالكامل من مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه العريش، بتكلفة 866 مليون جنيه، وكذا تم الانتهاء من مشروع تطوير رافع الصفا (ضمن مشروع التطوير القديم)، بقيمة 50 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ عام 2013 تم الانتهاء من وجار تنفيذ إنشاء 8 محطات تحلية مياه البحر بتكلفة 565 مليون جنيه، منها 4 مشروعات ممولة من الموازنة العامة للدولة وهي محطات : مدينة رفح بقدرة65000م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بأبوشنار برفح بطاقة 5000م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 1بقدرة 5000 م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 2.

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه كذلك تم الانتهاء وجار العمل على 12 مشروعا لتوصيل المياه للمحافظة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بتكلفة نحو 37 مليون دولار، تشمل تصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5000م3/يوم بمنطقة الريسة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه الآبار بطاقة 250 م3 / يوم بأبو الجلود، ورفع كفاءة و تطوير محطة تحلية مياه الآبار بالحسنة، وحفر بئرين عميقين بالحسنة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحليه مياه الآبار بطاقة 500 م3 / يوم للواحدة بقرية القسيمة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه الآبار بطاقة 200 م3/يوم بقرى صدر الحيطان، وحفر وإنشاء بئرين عميقين بالقسيمة والمنبطح، وحفر وإنشاء بئر بمنطقة نخل، وإنشاء عدد 4 آبار عميقة بوسط سيناء، وإقامة خزانات مياه أرضية ببئر العبد و رمانة سعة 2000م3، وإنشاء خزان مياه أرضية بالحسنة سعة 400، 700م3.

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وفيما يتعلق بموقف محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، نوّه المحافظ إلى أن إجمالي الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 بلغت 650 مليون ك/س، من خلال 12 محطة هي : القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء، وقاطية.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد أوضح أنه منذ عام 2014 تم ضخ استثمارات بقيمة 604.5 مليون جنيه في 5 مشروعات تم الانتهاء من معظمها بنسبة 100%، وتضم هذه المشروعات: تطوير مستشفيات العريش العام، ورفح المركزي، وبئر العبد، ونخل المركزي، فضلا عن مشروع إنشاء مخزن للأدوية، ووفقا لما تم عرضه المحافظ، فإن محافظة شمال سيناء يوجد بها مستشفى عام بالعريش، و4 مستشفيات في بئر العبد ورفح والشيخ زويد ونخل، كما يوجد بها 74 وحدة صحية.

وتطرق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إلى أن المحافظة تضم 71 مركز شباب و20 نادياً رياضياً، ومدينة شبابية، وصالة مغطاة، ونزل للشباب، لافتا إلى أنه في 2017 تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 92 مليون، والتي أسهمت في توفير ملاعب متعددة ومناسبة لإقامة البطولات الرياضية داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريراً عن مشروع البنية التحتية لتطوير التعليم الثانوي، فيما يتعلق بما تم إنجازه في إدخال البنية التكنولوجية في المدارس، كما عرض إجمالي أعداد الطلاب بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمحافظة خلال العام 2020-2021، ونسبة المعلمين للطلبة، وكثافة الطلاب بالفصول في كل مرحلة.

كما استعرض محافظ شمال سيناء موقف التنفيذ في قطاع المشروعات الخدمية، ومنها سوق الجملة الذي يتم تنفيذه بالمدخل الغربي بمدينة العريش على تقاطع الطريق الساحلي لخدمة أهالي المدينة.

كما يشهد قطاع المشروعات الخدمية تطوير ميادين مدينة العريش، والذي يشملُ ميادين : السادات، النصر، وبنك القاهرة، والشهداء، وشهداء كتيبة 103 صاعقة، ويشمل المشروع التطوير الشامل لتلك الميادين، وتجميلها بصورة حضارية، من حيث الأرصفة، وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار وري النباتات، وأعمال الإنارة والتجميل والكهرباء، وأعمال التشجير والحماية اللازمة، وأعمال الرصف الكامل.

كما عرض مشروع منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بالعريش، على مساحة 6750 م2، ويستهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى هذه المنطقة وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحد من الانتشار العشوائي للصناعات الصغيرة داخل الوحدات السكنية ، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفير الصناعات المغذية للصناعات الكبرى. وقد تم تقسيم المنطقة إلى 3 مراحل، تم ترفيق المرحلة الأولى، وسيتم استكمال ترفيق المرحلة الثانية، وجار تخطيط المرحلة الثالثة حالياً، وسيتم توزيع المنطقة إلى قطاعات بحسب الأنشطة والصناعات إلى قطاعات : النجارة، والحدادة والألوميتال، والميكانيكا، والسمكرة والدوكو، والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية، والرخام والطوب والبلاط.