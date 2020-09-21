وزير التعليم : الإعلان عن ضوابط إدارة المدارس الخاصة خلال 3 أشهر

وأضاف شوقى، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، أنه يتم وضع ضوابط مع جهات فى الدولة لتحديد الأدوار.
وأشار إلى أن وزارة التعليم كجهة تختص بالجزء الأكاديمى والتربوى، قائلا: "بنحب نطمئن الناس بنحل الموضوعات دى وهتأخد مننا 3 شهور مش قبل بدء العام الدراسى الجديد ومشى أمورك دلوقتى".
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