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التعليم تعلن مصروفات العام الدراسى الجديد والفئات المستثناة

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فهمى غالى 2020-09-21 23:11 0 تبليغ

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وأشارت الوزارة، إلى أن المصاريف من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

واستثنت الوزارة بعض الفئات من دفع المصروفات ومنهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، وأبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وطلاب حلايب وشلاتين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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