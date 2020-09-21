غدا.. عودة الاجتماع الأسبوعى للأنبا يؤانس

وقالت الكنيسة فى بيان، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع من الساعة السادسة والنصف، حتى السابعة مساءً "فقرة الترانيم" يليها عظة الأنبا يوأنس، من 7 وحتى 8 مساءً.

فيما يلى العظة، التسبحة، وذلك من الساعة الثامنة حتى التاسعة والربع مساءً.

وشددت الكنيسة على أهمية اتخاذ الحضور كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.