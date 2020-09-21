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غدا.. عودة الاجتماع الأسبوعى للأنبا يؤانس

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مينا أشرف 2020-09-21 23:04 0 تبليغ

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وقالت الكنيسة فى بيان، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع من الساعة السادسة والنصف، حتى السابعة مساءً "فقرة الترانيم" يليها عظة الأنبا يوأنس، من 7 وحتى 8 مساءً.

فيما يلى العظة، التسبحة، وذلك من الساعة الثامنة حتى التاسعة والربع مساءً.

وشددت الكنيسة على أهمية اتخاذ الحضور كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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