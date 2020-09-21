أميرة بدر: محمد علي بيقبض ملايين وعايش فى قصور ودعواته للتظاهر مستفزة

قالت الإعلامية أميرة بدر، إن الناس لا تريد النزول لعمل تظاهرات مؤكدة أن الإعلام الإخوانى اعتاد فبركة الفيديوهات وأنها شاهدت بنفسها أكثر من فيديو مفبرك.

وأضافت "بدر" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن دعوات الإخوان للنزول وعمل مظاهرات أصبحت مستفزة فلا يصح أن يكون صاحب الدعوة مثل محمد على أو معتز مطر وغيرهم عايش خارج مصر فى أفخم الأماكن وبيقبض ملايين من جهات منظمة هدفها تخريب البلد، كما أن الذين يدعون للتظاهر لا يقدمون بدائل.

وأشارت إلى أن الناس زهقت من الإخوان والشعب بدأ فى جنى ثمار التنمية، ولفتت إلى أن المرأة هى الأساس لأى أسرة ولذلك يجب الالتفات لقانون الأحوال الشخصية وأن تخرج التعديلات للنور حتى تنتهى مأساة المرأة فى محاكم الأسرة.

ونوهت إلى خطورة انعدام المنافسة فى الإعلام، مشيرة أن أصحاب المواهب يجب أن يحصلوا على فرصتهم حتى فى البرامج الترفيهية والاجتماعية لأن هناك الكثيرين الذين خرجوا من السوشيال ميديا ولا يقدمون أى محتوى.