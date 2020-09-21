رسمياً “500 للثانوي و300 لرياض الأطفال” التعليم تعلن مصروفات العام الدراسي الجديد وإعفاء 10 فئات من المصروفات

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن مصروفات العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ في أكتوبر القادم، وجاءت قائمة المصروفات التي أعلنتها الوزارة لجميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي والفني.

“500 للثانوي و300 لرياض الأطفال” التعليم تعلن مصروفات العام الدراسي الجديد

وجاءت المصروفات الدراسية وفق ما يلي:

أولاً| من رياض الأطفال وحتى 3 ابتدائي 300 جنيه.

ثانياً| من رابعة ابتدائي وحتى 3 إعدادي 200 جنيه.

ثالثاً| 500 جنيه للمرحلة الثانوية من الصف الأول إلى 3 ثانوي.

رابعاً| التعليم الفني بجميع أنواعه 200 جنيه فقط.

كما أكدت التربية والتعليم على أن هناك فئات معفاه من مصروفات العام الدراسي الجديد، وجاءت الفئات التي تم إعفائها على النحو التالي:

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1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

3- الطلاب يتامى الأب.

4- أبناء المرأة المعيلة والمطلقة.

5- أبناء المكفوفين.

6- أبناء ذوي الإعاقة.

7- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون وليس لهم دخل ثابت.

8- أبناء مصابي الثورة.

9- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة وشمال سيناء.

10- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي.

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