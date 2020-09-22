أهم الأخبار: أبو العينين يعلن ترشحه لمجلس النواب.. وزير الحج السعودي يعلن عودة العمرة

ينشر موقع دوت الخليج أهم الأخبار التي نشرت خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..السيسي يبحث القضايا الإقليمية والدولية خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أبو العينين يعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021 استجابة لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة
أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021، على المقعد الفردي "مستقل" بدائرة الجيزة والعجوزة والدقي، بعد مناشدات عدة من أهل الدائرة الذين طالبوه بخوض الانتخابات.
هزة أرضية تضرب تركيا ويشعر بها المصريون
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء اليوم الاثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بُعد 625 كيلومترًا شمال مدينة دمياط، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.
تكليفات رئاسية بتنفيذ مشروع سكني على غرار الأسمرات بالمحافظات
النائب العام يأمر بحبس 5 متهمين لتعديهم على شخصين من ذوي الإعاقة الذهنية بسوهاج والخانكة
أمر النائب العام بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، وإذاعتهم ونشرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصويرًا للمجني عليه من شأنه الإساءةُ إليه والتعريضُ به، وتعديهم بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس
أعلنت قنوات أون تايم سبورتس برئاسة أيمن سالم عن انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى صفوف مقدمى البرامج والمعلقين على المباريات وذلك إضافة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.
عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد
كشف مغنى المهرجانات عمر كمال عن بعض المواقف الكوميدية التى جمعت بينه وبين حمو بيكا وتفاصيل تعمد الأخير الحديث بطريقة غير منطقية وتسبب له بعضا من السخرية عليه.
وزير الحج السعودي يعلن عودة المعتمرين بإجراءات احترازية
أكد وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية.
معيط لـ دوت الخليج: وزارة المالية مهتمة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار: أبو العينين يعلن ترشحه لمجلس النواب.. وزير الحج السعودي يعلن عودة العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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