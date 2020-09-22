الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم والإجمالي يسجل 102141 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقريرها اليومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 21 سبتمبر، وذلك وسط انخفاض ملحوظ بالإصابات والوفيات، وارتفاع حالات الشفاء.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 21 سبتمبر

ووفق تقرير وزارة الصحة المصرية فقد خرج من مستشفيات العزل الصحي اليوم فقط 800 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي حالات الشفاء إلى الآن لـ 90332 حالة، وأكدت الصحة على أن كل الحالات المذكورة قد خرجت من مستشفيات العزل بعد شفاؤها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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كما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم لـ 126 حالة، ووصل إجمالي الحالات المصابة وحتى اليوم إلى 102141 حالة.

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وأضافت وزارة الصحة أن أعداد الوفيات اليوم فقد بلغت 17 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي الوفيات حتى اليوم لـ5787حالة.