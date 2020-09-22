وزير الأوقاف : جماعة الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة وتجر أذيال الخيبة

وحذر وزير الأوقاف، نقلا عن التليفزيون المصرى، من أن الخلايا والعناصر النائمة لتلك الجماعة، تحاول التسلل للحفاظ على هيكلها تمهيدا لأى فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن عناصر الجماعة الإرهابية ومن يدور فى فلكها من الخونة والعملاء، لن يكفوا عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلّوا.

وأشار إلى أن هؤلاء يتخذون من الكذب والتقية والعمل تحت الأرض وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب وسيلة ممنهجة للهدم، ما يتطلب ضرورة المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر تلك الجماعة.