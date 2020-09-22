فيديو .. رئيس مدينة رشيد : تحذيراتنا من الفيضان ليست لإفزاع المواطنين

وقالت رئيس مدينة رشيد، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إنه يجب إعلام أكبر قدر من المواطنين تجنبًا لحدوث تلوث فى النيل جراء نفوق الأسماك فى الأقفاص، كما أنه تنبيه للمزارعين لجمع محصول الأرز قبل حدوث الفيضان.

وأوضحت أن هناك استجابة من بعض الصيادين والمزارعين للنداءات التى أطلقتها المحافظة، بشأن احتمال فيضان يأتى على أراضى طرح النهر.

وتابعت: "المواطنون لهم حق علينا ومسؤوليتنا تنبيههم تجنبا لحدوث أي خسائر لديهم، وهناك مجموعات عمل تجوب نهر النيل بطوله لتحذير الناس".

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وأضافت: "جرى تشكيل خمس مجموعات عمل من مختلف الأجهزة التنفيذية للتواصل مع الصيادين والمزارعين العاملين على الأراضى بطرح النهر وتحذيرهم من فيضانات خطيرة قادمة وعليهم إخلاء حظائر المواشى وزراعتهم من على الأراضى التى تقع فى طرح النهر.

وأشارت رئيس مدينة رشيد، إلى أن السيارات التى جابت المدينة لتحذير المزارعين والصيادين من الفضيان، لم تحدث أى نوع من الفزع لديهم.

واختتمت: "نحن ننبه المواطنين خشية على مصالحهم، ولكى لا يتهمنوننا بالتقصير فى تحذيهم إذا حدث الفيضان".