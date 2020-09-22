مشيرة خطاب: يمكننا الاستلهام من تجربة السويد في خدمتها للشباب ومحدودي الدخل

أقامت مجلة البيت، بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، احتفالية "القاهرة ستوكهولم.. أيام التصميم"، حضرها العديد من الشخصيات العامة من الدولتين، بالاضافة إلى السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الأسبق، ووزيرة الدولة لشئون الخارجية الأسبق.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، خلال الاحتفالية: " نعيش اليوم في عصر الشعوب، فبعدما كان الإعلام يولي اهتمامه إلى القادة السياسيين والاقتصاديين؛ أصبح اليوم يسلط الضوء على حقوق الإنسان وإنجازاته، ومن ثم إنجازات الشعوب".

وأضافت خطاب " واليوم تمنحنا مجلة البيت الفرصة بتغطيتها لمدينة السويد بالتقرب إلى السويديين والتفاعل مع ثقافتهم وفنونهم، بطرحها تغطية للقصور، واحتفالات ومراسم نوبل السويدية، جنبا إلى جنب مع مستقبل التصميم والصناعات التي تخدم الشباب ومحدودي الدخل، حيث تجمعها معًا في تجربة فريدة رائعة يمكننا الاستلهام منها ".

وأوضحت خطاب " البيت هو أغلى الأماكن على الإنسان، و مجلة البيت تقدم كل منزل بصورة "حلوة" تلعب دورًا كبيرا في تقديم دنيا "حلوة" بصرف النظر عن الإمكانيات، وأنا أهدي المجلة تحية خاصة، فأنا من عشاقها".

كان ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالتزامن مع إصدار مجلة البيت، عددها الخاص الذي يضم لأول مرة زيارات خاصة وموضوعات عن السويد كدولة رائدة في مجالات التصميم والإبداع بمختلف جوانبه الثقافية والاجتماعية كما استعرضت خلال الاحتفال جماليات المدينتين القاهرة وستوكهولم.