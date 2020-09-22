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انقطاع مياه الشرب اليوم عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة

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تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة، اليوم، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء، وذلك نظراً لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.

 

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

   

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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