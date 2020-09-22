بعد فشل دعواته التخريبية.. المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع إحدى الفتيات

نشر المقاول الهارب، محمد علي، صورة له، مع إحدى الفتيات، داخل سيارته الخاصة، وذلك بعد فشل دعواته التخريبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتشاد يوم 20 سبتمبر.

وكتب المقاول الهارب، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "good night"، وبصحبته فتاه داخل سيارته الخاصة.

وللمرة الثانية؛ فشل مطلب محمد علي، وجماعة الإخوان الإرهابية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من المصريين، النزول في الميادين والاحتشاد؛ استكمالا للمحاولة الأولى (الفاشلة) في العام الماضي.

ورفض المصريون الرسائل الخبيثة؛ وذلك لوعيهم بضرورة الوقوف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الدولة الجديدة، والتركيز علي مشروعات البناء والتنمية، نحو خطة 2030، التي يعمل الرئيس على تنفيذها.