انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تصدر نشرة المصروفات الدراسية 2021 رياض الأطفال بـ 300 والثانوي 500 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد والذي مقرراً أنه يبدأ في 17 أكتوبر 2020، اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية لعام 2021، كما تضمن قرار وزير التربية والتعليم أيضاً الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية وتخفيض نسبة 50% للعاملين بوزارة التربية والتعليم، وسوف نقدم في السطور التالية وبالمستندات نشرة المصروفات الدراسية 2021.

نشرة المصروفات الدراسية الحكومية 2021:-

أعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي القرار رقم 155 لسنة 2020 والمتضمن تحديد قيمة المصروفات الدراسية لعام 2021، للمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وأيضا لمدارس اللغات من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية عام وفني حيث جاءت المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021 كما يلي:-

المصروفات الدراسية لصفوف رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه.

المصروفات الدراسية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي 200 جنيه.

المصروفات الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام 500 جنيه.

المصروفات الدراسية للتعليم الفني بكل أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

الفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية 2021:-

تضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 155 لسنة 2020 بشأن المصروفات الدراسية الفئات المستثناه من دفع المصروفات الدراسية والتي تقرر أعفاؤها من دفع المصروفات وهي كالتالي:-