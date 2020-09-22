شكرى يؤكد ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية بشأن المياه العابرة للحدود

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، ضرورة توافر الضمانات لاستغلال المصادر المائية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولى ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التى قد تؤثر على مصادر الحياة للمجتمعات التى تعتمد على الأنهار والموارد المائية الدولية.





وشدد "شكرى"، خلال كلمته بالأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرنس، صباح اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لتخفيف آثار الانبعاثات الحرارية والتغيير المناخى، والعمل بشكل متوازن للتكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والتصدى لظاهرة ندرة المياه والأمن الغذائى.

دعا وزير الخارجية سامح شكرى، المجتمع الدولى، ممثلا فى الأمم المتحدة إلى العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين والتصدى لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب، والتصدى للدول التى توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

وقال "شكرى"، إن مصر تدعو للتصدى لجميع الدول التى توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تصدى المجتمع الدولى للدول الداعمة للإرهاب، قائلا "إن مصر لديها رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها التأكيد على قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات".

كما شدد سامح شكرى، على ضرورة إيجاد آلية ملزمة لصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبرانى والمعلوماتى، بالإضافة لصيانة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات حفظ السلم والأمن الدوليين.

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