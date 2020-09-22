عظمى القاهرة 34 .. طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 24

وادى النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 30 25

مطروح 29 22

السلوم 28 22

سيوة 32 23

بورسعيد 30 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 25

نخل 35 20

نويبع 37 28

طابا 34 27

كاترين 30 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 22

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 42 28

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 34 28