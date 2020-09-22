حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 23- 9-2020

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبراً سارّاً.

عاطفياً: مهما سمعت من انتقادات بشأن تصرّف الشريك معك لا تعرها آذاناً صاغية، أنت وحدك الأدرى بمعالجة الأمور.

صحياً: حاول أن لا تهتم لكلام الآخرين بشأن عدم جدوى ممارسه الرياضة يومياً، الأيام ستبرهن لهم خطأ كلامهم.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباك.

عاطفياً: لا تحاول استفزاز الشريك، فذلك قد يخلق لك بعض المشاكل معه ويوتر الأوضاع بينكما.

صحياً: تبدو حالياً في قمة صحتك، فلا عجب إذا كنت حريصاً للمحافظة عليها.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعاً لتبدأ آخر.

عاطفياً: على الرغم من المشاكل التي تواجهها مع الحبيب فإنك لا تستطيع الابتعاد عنه يوماً واحداً.

صحياً: تبذل قصارى جهدك للمحاقظة على صحة سليمة، وتنجح في ذلك وتشجع الآخرين على التمثل بك.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: تواجهك تحدّيات شتى غير أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى المسؤولية.

عاطفياً: اذا شعرت بأن وضعك العاطفي غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك.

صحياً: أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، وتحصل قريباً على النتائج المرجوة والمبتغاة صحياً في أسرع وقت.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: يوم ملائم جداً ويفتح أمامك أبواباً مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك المالية فقد تتعقّد الأمور.

عاطفياً: لا تتراجع أمام أول فشل، في الحياة مطبّات وعراقيل كثيرة والبقاء فيها لصاحب الإرادة الصلبة.

صحياً: لا تترك الأمور تصل إلى مرحلة لن يعود بوسعك إيجاد الحلول الناجعة على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: يضع هذا اليوم حدّاً للإشكالات، ويشكّل طالعاً جيداً ويتحدث عن شراكة قد تنمو.

عاطفياً: تتغير مقاييس كثيرة عبر تجربة مررت بها وتعلّمت منها درساً في الحياة.

صحياً: فكّر في مستقبلك إذا أردت المحافظة على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.

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حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: الوقت مناسب جداً لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو الحصول على منصب يليق بك.

عاطفياً: الرومانسية هي الطريق الأسهل الى قلب الشريك، فهي تذلّل المصاعب مهما بلغ حجمها.

صحياً: إذا كنت من أصحاب الهمم والأنشطة المتعدّدة، فالوقت مناسب للقيام بها.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أخبار مربكة تتعلق بمصداقية أحدهم أو بحياته المهنية.

عاطفياً: متغيّرات متواصلة تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لمزيد من التطور والتقدم.

صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجي.

عاطفياً: يسهل عليك هذا اليوم التواصل البناء ويولد جواً عذباً من التفاهم مع المحيط.

صحياً: استمر في تطبيق الإرشادات الصحية بحذافيرها، ولا تهمل واجباتك الصحية.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: يهدّد هذا اليوم ببعض القطيعة والجفاء، إحذر الانتقادات والشكاوى المتكررة عنك، وواجه المنتقدين والمشككين بالحقائق الدامغة.

عاطفياً: تحقق اليوم ما كنت تخطط له منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية.

صحياً: استفد من شهر أيلول للقيام برحلة أو بنزهة في أحضان الطبيعة للترويح عن النفس.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء المهنية وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية.

عاطفياً: يبادلك الشريك اليوم المزيد من العطف والحنان، وأنت بدورك لا تستغل طيبته لأنك تعشقه.

صحياً: الانضمام إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار يوماً بعد آخر يريح أعصابك تماماً.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 23-9-2020

مهنياً: تشرق قريباً شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك مع الآخرين.

عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار رائعة.

صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر.