أهم الأخبار.. إجراءات حكومية جديدة بشأن كورونا.. شتائم واتهامات متبادلة بين محمد علي والإخوان.. وتفاصيل مفاوضات الأهلي وبيراميدز...

قدم موقع دوت الخليج الاخباري، نشرته الاخبارية والتي تتضمن أبرز وأهم الأخبار على مدار الـ 24 ساعة الماضية فى كافة المجالات .

بدأت الحكومة اليوم تطبيق الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أيّام خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا .

واتخذت اللجنة حزمة من القرارات الجديدة شملت الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية، بحد أقصى 300 فرد .

تسبب فشل دعوات التظاهر التي أطلقها المقاول الهارب محمد علي، في أزمة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حيث تبادل الطرفان الاتهامات والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم سامي كمال الدين الإخواني الهارب، المقاول محمد علي بفبركة فيديوهات التظاهر، بينما رد الأخير عليه قائلا أن ثورته – المزعومة – لن تنجح إلا إذا ضُربتم بالحذاء.

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم 31 مليون مصاب حتى الآن، وحصد الوباء أرواح أكثر من 960 ألف شخص.

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وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 6.8 مليون شخص.

قال وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم اللاعب محمد إبراهيم بالفعل ولكن بشكل شفوي، لحين التوصل إلى صيغة مالية وحل يرضي الجميع".

وأكد هويدي أن بيراميدز لم يظهر في الصورة للحصول على خدمات محمد إبراهيم إلا من خلال الحديث الشفوي، بعكس النادي الأهلي الذي دخل بقوة في الصفقة".

خضع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية مساء أمس، بعد أن شعر بتعب مفاجئ، وتم نقله إلى إحدى العيادات الخاصة.

وأكد الفنان سمير غانم، أنه بخير ولا يعانى من أى مضاعفات، وهو يتواجد بمنزله، موجها الشكر لكل من حاول الاتصال به في الساعات الماضية.

وطمأنت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز الجمهور، مؤكدة خضوعه لفحوصات طبية روتينية.